ВСК оказала страховую защиту туристам, пострадавшим в Турции и Египте

За последние сутки за рубежом произошло сразу два крупных ЧП с российскими туристами. В результате ДТП с автобусом в турецкой Анталье пострадало 12 человек, восемь из них были застрахованы в Страховом Доме ВСК. Кроме того, среди отравившихся в одном из отелей Хургады в Египте 46 человек являются клиентами страховой компании. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме в рамках страхового покрытия.

Восемь пострадавших в результате ДТП в Турции были госпитализированы с места происшествия, на данный момент только двое туристов находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии. Остальные клиенты ВСК были выписаны из госпиталя и вернулись в отель.

Среди отравившихся в отеле в Египте 40 застрахованных были госпитализированы, еще восемь человек получили необходимое лечение амбулаторно. В настоящее время практически все госпитализированные выписаны из больницы и вернулись в отель, некоторые продолжают терапию.

Стоимость лечения пострадавших оплачивается ВСК в рамках полисов выезжающего за рубеж (ВЗР), медицинская помощь оказывается в крупных медицинских центрах Турции и Египта.

"Стоимость медицинской помощи, которую получили российские туристы в результате описанных происшествий, на текущую дату составила около 1,5 млн рублей на всех. Эта цифра не окончательная, т.к. часть пострадавших еще продолжают получать лечение. Наличие медицинской страховки, покрывающей подобные риски, не является обязательным условием для въезда в Турцию и Египет, однако отдыхающие должны понимать, что в случае ЧП все затраты на лечение им придется покрывать самостоятельно, а это достаточно крупные суммы. Тем более что отдых в перечисленных странах, как правило, организован по программам "все включено", т.е. многие туристы просто оказываются не готовы к серьезным расходам. Так как все пострадавшие в данных инцидентах приехали отдыхать по линии туроператора, медицинская страховка была изначально включена в пакет туристических услуг", - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.