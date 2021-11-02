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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

ПРАГА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Кэрол Чжао в первом матче противостояния сборных России и Канады на Кубке Билли Джин Кинг со счетом 6:3, 6:1, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 52 минуты. Касаткина за весь матч не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Чжао один эйс, одна двойная ошибка и один брейк при двух брейк-пойнтах.

Напомним, россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, которая вчера уступила Канаде. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо занять первое место. В состав команды вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Матч с Францией состоится завтра, 3 ноября.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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