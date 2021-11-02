Дарья Касаткина принесла первую победу сборной России на Кубке Билли Джин Кинг

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Кэрол Чжао в первом матче противостояния сборных России и Канады на Кубке Билли Джин Кинг со счетом 6:3, 6:1, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 52 минуты. Касаткина за весь матч не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Чжао один эйс, одна двойная ошибка и один брейк при двух брейк-пойнтах.

Напомним, россиянки в группе сыграют также со сборной Франции, которая вчера уступила Канаде. Для выхода в плей-офф сборной России необходимо занять первое место. В состав команды вошли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Матч с Францией состоится завтра, 3 ноября.