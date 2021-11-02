Анастасия Павлюченкова обыграла Марино во втором матче Кубка Билли Джин Кинг

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова обыграла Ребекку Марино в матче Кубка Билли Джин Кинг со счетом 6:4, 4:6, 6:2, пишет "Чемпионат.com".

Таким образом, сборная России досрочно одержала победу в противостоянии с национальной командой Канады.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За весь матч россиянка выполнила девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 10. На счету Марино шесть эйсов, три двойные ошибки и один успешный брейк-пойнт из двух.