Стартовала подача заявок на безвозмездные гранты для предприятий из пострадавших сфер

С 1 ноября предприниматели из пострадавших сфер и социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ, могут обратиться за федеральной мерой финансовой поддержки бизнеса - прямыми безвозмездными грантами.

Мера призвана частично компенсировать вынужденные простои предпринимателей в период нерабочих дней.

"Размер гранта составит 1 МРОТ, то есть 12792 рубля на одного сотрудника. Количество работников будет определяться по состоянию на 1 июля, на основании данных налоговой отчетности. Если у предпринимателя нет работников, он может получить грант на себя. Заявки на получение субсидии будут приниматься с 1 ноября по 15 декабря", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Важно, что грант предоставляется только по основному ОКВЭД. Сейчас для получения гранта их 21, в том числе физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.

С гранта не нужно платить налоги. Если предприниматель решит направить деньги на зарплату сотрудникам, то ему также не придется платить взносы и НДФЛ.

Компания, обращающаяся за новой мерой поддержки, не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства, а предприниматель не должен прекратить деятельность и не должен быть снят с учета.

Задолженность предприятия по налогам и страховым взносам на 1 июля 2021 года не должна превышать трех тысяч рублей.

Подать заявление можно на сайте nalog.ru, в личном кабинете налогоплательщика, либо направить заявление в налоговый орган. После подачи заявки ФНС перечислит средства в течение восьми рабочих дней. Стоит отметить, что субсидия предоставляется однократно.

Проверить свой ОКВЭД и возможность получения гранта предприниматели могут на сайте Налоговой службы либо посредством перехода с единого портала господдержки Мой бизнес 63, где также опубликована вся информация о действующих мерах поддержки и условиях их получения.