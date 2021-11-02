Стартовала подача заявок на безвозмездные гранты для предприятий из пострадавших сфер

С 1 ноября предприниматели из пострадавших сфер и социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ, могут обратиться за федеральной мерой финансовой поддержки бизнеса - прямыми безвозмездными грантами.
Мера призвана частично компенсировать вынужденные простои предпринимателей в период нерабочих дней.
"Размер гранта составит 1 МРОТ, то есть 12792 рубля на одного сотрудника. Количество работников будет определяться по состоянию на 1 июля, на основании данных налоговой отчетности. Если у предпринимателя нет работников, он может получить грант на себя. Заявки на получение субсидии будут приниматься с 1 ноября по 15 декабря", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Важно, что грант предоставляется только по основному ОКВЭД. Сейчас для получения гранта их 21, в том числе физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.
С гранта не нужно платить налоги. Если предприниматель решит направить деньги на зарплату сотрудникам, то ему также не придется платить взносы и НДФЛ.
Компания, обращающаяся за новой мерой поддержки, не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства, а предприниматель не должен прекратить деятельность и не должен быть снят с учета.
Задолженность предприятия по налогам и страховым взносам на 1 июля 2021 года не должна превышать трех тысяч рублей.
Подать заявление можно на сайте nalog.ru, в личном кабинете налогоплательщика, либо направить заявление в налоговый орган. После подачи заявки ФНС перечислит средства в течение восьми рабочих дней. Стоит отметить, что субсидия предоставляется однократно.
Проверить свой ОКВЭД и возможность получения гранта предприниматели могут на сайте Налоговой службы либо посредством перехода с единого портала господдержки Мой бизнес 63, где также опубликована вся информация о действующих мерах поддержки и условиях их получения.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html