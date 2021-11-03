В Самаре 65 человек тушили пожар повышенной сложности

Во вторник, 2 ноября, около 15:31 начался пожар на ул. Заводской, 5 в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели поддоны и продукция на площади 50 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 65 человек, которые ликвидировали пожар в 16:11.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.