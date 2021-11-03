В центре Самары горело холодильное оборудование

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Во вторник, 2 ноября, примерно в 7:50 начался пожар на ул. Маяковского, 17 в Ленинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.