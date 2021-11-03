В Самарской области сгорел грузовик Volvo

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Во вторник, 2 ноября, около 17:07, в районе дома № 5 на ул. Дорожной в с. Большая Черниговка загорелся грузовик Volvo с прицепом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.