На правом берегу Волги в Самаре горела турбаза

На месте происшествия горел летний дом.

В тушении пожара участвовали 36 человек, также для борьбы с огнем привлекали пожарный корабль "Смелый". В 11:28 возгорание ликвидировали на площади 100 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.