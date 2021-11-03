Пьяный тольяттинец ограбил комиссионный магазин

Прокуратура Тольятти утвердила обвинение неоднократно судимому 41-летнему местному жителю, которого подозревают в грабеже.

По версии следствия, ночью в сентябре 2021 г. безработный нетрезвый П. со своим отцом и приятелем Я. пришел в комиссионный магазин, чтобы сдать в залог мобильник и получить деньги на выпивку. Однако вместо этого тольяттинец схватил и вынес стоявший на полу системный блок.

Полицейские задержали мужчину в течение часа.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.