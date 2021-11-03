Четверо тольяттинцев оформили поддельные документы для 7 тыс. мигрантов

В Центральный районный суд Тольятти отправлено уголовное дело четверых подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, с августа 2016 г. по февраль 2020 г. тольяттинцы арендовали помещение для приема иностранцев и оформления фальшивых документов о трудовой деятельности и месте пребывания мигрантов, которые требовались для постановки на миграционный учет и получения временного разрешения.

На основании этих фиктивных документов на миграционный учет незаконно поставили свыше 7 тыс. иностранцев.