Четверо тольяттинцев оформили поддельные документы для 7 тыс. мигрантов

В Центральный районный суд Тольятти отправлено уголовное дело четверых подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает городская прокуратура.
По версии следствия, с августа 2016 г. по февраль 2020 г. тольяттинцы арендовали помещение для приема иностранцев и оформления фальшивых документов о трудовой деятельности и месте пребывания мигрантов, которые требовались для постановки на миграционный учет и получения временного разрешения.
На основании этих фиктивных документов на миграционный учет незаконно поставили свыше 7 тыс. иностранцев.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?