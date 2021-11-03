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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Предпринимателям из пострадавших отраслей и самозанятым теперь доступны микрозаймы под 1%"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению регионального министерства экономического развития и инвестиций Гарантийный фонд Самарской области утвердил новую программу антикризисной поддержки предприятий из пострадавших отраслей. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в Фонд за микрозаймом до 1 млн рублей по максимально низкой ставке 1% годовых.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Новая антикризисная программа начинает действовать уже с 3 ноября. По ней предприниматели могут получить от 100 тысяч рублей сроком на два года. Специалисты ГФСО рассматривают документы и принимают решение о выдаче микрозайма в течение одного рабочего дня. Призываю предпринимателей нашего региона активно обращаться в Гарантийный фонд и использовать "дешевые деньги" на развитие и текущие потребности своего бизнеса", - обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы микрозайма. В качестве залога может выступать движимое или недвижимое имущество заемщика, в том числе то, которое планируется приобрести на средства микрозайма. Власти призывают предпринимателей нашего региона активно использовать все действующие антикризисные инструменты поддержки.

Основными условиями предоставления займа являются соответствие вида деятельности предприятия перечню пострадавших отраслей, утвержденному федеральным правительством в апреле 2020 года, а также приемлемый уровень платежеспособности заемщика. Новая программа будет действовать до конца 2021 года.

Специалисты Фонда рассматривают документы и принимают решение о выдаче микрозайма в течение одного рабочего дня. Новая программа будет действовать до конца 2021 года.

Еще одной мерой антикризисной поддержки Гарантийного фонда стало снижение ставки по программе для самозанятых с 6,85% до 1%. По ней плательщики налога на профессиональный доход смогут получить от 100 тыс. до 500 тысяч рублей сроком до двух лет. Самозанятые могут направить заемные средства на покупку материалов, приобретение имущества, возврат ранее взятых кредитов.

Кроме того, все клиенты Гарантийного фонда, если это им необходимо, могут получить отсрочку на три месяца по действующим договорам.

Важно отметить, что в перечне финансовых продуктов ГФСО также есть и другие программы, по которым можно получить до 5 млн рублей по ставке от 3,75% годовых. Этими продуктами могут воспользоваться все предприниматели региона.

Гид потребителя

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