Тольяттинец фиктивно прописал у себя 117 мигрантов

В Тольятти участковые выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания 117 иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, местный 45-летний житель зарегистрировал мигрантов в частном доме, расположенном в Центральном районе города, не собираясь предоставлять им жилое помещение.

"Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон", - отмечают в полиции.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» 11,5 тыс. рублей.

По информации правоохранителей, мужчина официально не трудоустроен и ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации"). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.