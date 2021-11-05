Тольяттинец фиктивно прописал у себя 117 мигрантов

В Тольятти участковые выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания 117 иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, местный 45-летний житель зарегистрировал мигрантов в частном доме, расположенном в Центральном районе города, не собираясь предоставлять им жилое помещение.
"Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон", - отмечают в полиции.
Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» 11,5 тыс. рублей.
По информации правоохранителей, мужчина официально не трудоустроен и ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.
В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации"). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
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Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
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