Павлюченкова уступила Коллинз в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинз во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Представительница США одержала волевую победу — 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 6:2. Об этом сообщает Championat.com.
Павлюченкова восемь раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. Её соперница выполнила семь эйсов и столько же раз ошиблась на подаче, реализовав 5 брейк-пойнтов из 13. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.
Таким образом, счёт в полуфинальном противостоянии сборных России и США стал ничейным — 1-1. Судьба путёвки в финал престижных соревнований решится в парной встрече Людмила Самсонова / Вероника Кудерметова — Кэролайн Доулхайд / Коко Вандевей.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!