Два человека погибли утром в ДТП в Самаре

В воскресенье, 7 ноября, в Самаре произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 6:30 21-летний водитель Land Rover в районе дома № 65 по ул. Демократической потерял управление и врезался в столб. После этого автомобиль опрокинулся.
Водитель и пассажир скончались на месте.
На месте происшествия работают оперативные службы, выясняют все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...