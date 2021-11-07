Два человека погибли утром в ДТП в Самаре

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В воскресенье, 7 ноября, в Самаре произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области