Тольяттинец снял квартиру и украл оттуда технику

В Тольятти полицейские задержали 19-летнего парня, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее из квартиры 47-летнего жителя, которую он сдавал, украли бытовую технику на 85 тыс. рублей. В преступлении заподозрили безработного парня, который арендовал жилье на сутки.

Молодой человек признал вину и рассказал, что сразу после ухода хозяина унес технику и съехал. Похищенное он успел продать.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.