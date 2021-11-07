Хоккеисты "Лады" проиграли "Югре" - 2:3

В воскресенье, 7 ноября, хоккеисты тольяттинской "Лады" в выездном матче встретились с "Югрой" из Ханты-Мансийска.
Тольяттинцы вели в счете большую часть встречи, но в третьем периоде "Югра" сравняла счет и вышла вперед.
В итоге волжане проиграли 2:3.
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