Сборная России с Касаткиной и Павлюченковой в составе в пятый раз стала лучшей командой мира

В финале Кубка Билли Джин Кинг повержена сборная Швейцарии во главе с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, пишет championat.com.

Выход российских теннисисток под руководством капитана Игоря Андреева в финал обновленного турнира - Кубка Билли Джин Кинг - это историческое событие для нашего тенниса. В последний раз отечественные теннисистки играли в решающем матче командного соревнования шесть лет назад, в 2015 году. И вот, пройдя по низшим лигам, наши девчонки вышли в решающий матч. Это достижение важно еще и потому, что дает право нашей сборной не участвовать в квалификационном турнире в 2022 году, а сразу выйти в финальную пульку.

В полуфинале россиянки обыграли 2-1 сборную США, причем два очка нашей команде принесла дебютантка Людмила Самсонова - в одиночке и в паре с Вероникой Кудерметовой. Лидер россиянок Павлюченкова призналась, что первоначально была не уверена в таком решении капитана: "Людмила - одна из самых замечательных девушек, которых я встречала в этом туре, и я так счастлива, польщена и горда тем, что она в нашей команде. Думаю, что у нее светлое будущее, если она продолжит в том же духе. Она произвела на меня впечатление сегодня, потому что я на самом деле не была уверена в решении поставить ее на матч. Конечно, это решение не имело бы ничего общего с ее игрой, у нее потрясающая форма, но дело в том, что, когда у тебя дебют в таком формате и соревновании, это нечто иное, поэтому я не была уверена, как она справится с этим, но она все сделала просто идеально. Я счастлива, что она здесь".

Соперницы нашей команды определились накануне поздно вечером. Сборная Швейцарии, ведомая олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, досрочно обеспечила себе выход в решающий матч, обыграв в двух одиночках австралиек - 2-0. Парный поединок даже не понадобился.

Хорошо, когда в команде есть длинная скамейка. Игорю Андрееву удалось собрать всех сильнейших на сегодняшний момент российских теннисисток. Кстати, наша сборная на этом турнире оказалась единственной, в которой все пять теннисисток входят в топ-40. Первоначально наш капитан заявил в финале на одиночки двух номинально сильнейших спортсменок - Павлюченкову и Касаткину. А когда Анастасия пожаловалась на травму и отказалась от поединка, Андреев вместо нее на матч с Бенчич выставил Людмилу Самсонову.

По регламенту соревнований открывать финальный матч вышли вторые ракетки команд. Дарья Касаткина и Хиль Белен Тайхман ранее никогда не встречались в официальных матчах. Быстрее вошла в игру россиянка. Дарья действовала активно и решительно и повела с двумя брейками - 5:0. Лишь в концовке партии швейцарка встрепенулась и чуть пришла в себя - 6:2. Во второй партии до счета 3:3 девушки держали свои подачи, а потом начался парад брейков. Первой из него выбралась Касаткина, которая сразу четко подала на матч - 6:4. Так наша сборная повела в финале 1-0.

Следующими на корт вышли Самсонова и Бенчич. Если посмотреть на счет личных встреч этих теннисисток, то станет ясно, что выбор Андреева был не случаен. Белинда и Людмила уже играли в этом году дважды, и в обоих случаях первенствовала россиянка - в финале Берлина и четвертьфинале Люксембурга. Однако не стоит забывать, что Бенчич - достаточно опытная и уже титулованная спортсменка. Именно она в этом году стала олимпийской чемпионкой Токио, а всего на счету швейцарки пять титулов в одиночке. Кроме того, в рамках Кубка Билли Джин Кинг-2021 Белинда выиграла до того все свои встречи - три одиночки и пару.

Людмила лучше начала матч и первой сделала брейк - 2:1, однако Белинда тут же отыгралась, а вскоре взяла еще одну подачу соперницы и подала на сет - 6:3 за 43 минуты. Самсонова не пала духом и второй сет начала по-боевому - она отразила четыре брейк-пойнта и удержала стартовый гейм, а в середине партии сумела вцепиться в гейм швейцарки и ее дожать - 4:2. Этого брейка ей хватило для победы в партии - 6:3. Счет в поединке сравнялся, и все решалось в третьем сете.

Третий сет начался с брейка Самсоновой. Людмила могла взять еще и следующую подачу швейцарки, но Бенчич удержала ее. Потом уже россиянка дважды спасла свои геймы от посягательств Белинды. Собственно, с таким минимальным преимуществом Самсонова и довела финальный матч до победы - 3:6, 6:3, 6:4. Потрясающий камбэк Людмилы Самсоновой, и наши девушки - пятикратные чемпионки!

Вот так россиянки досрочно одержали победу в финале Кубка Билли Джин Кинг. Даже парная встреча не понадобилась. "Гордость и счастье", - писали всю неделю наши теннисистки в своих соцсетях после каждой победы. Жаль, что на российском телевидении так и не решились показать этот матч в общем доступе. И очень мало зрителей смогли увидеть триумф российских теннисисток, которые в пятый раз стали лучшей командой мира.