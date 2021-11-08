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Губернатор Власть и политика

Многодетные семьи, попавшие в сложную ситуацию, получат новое жилье

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 ноября, губернатор Дмитрий Азаров на внеочередном заседании областного правительства озвучил решение о выделении средств на улучшение жилищных условий многодетных семей, оказавшихся без жилья.

Средства будут выделены из резервного фонда главы региона.

Благодаря принятому решению свое жилье сможет приобрести многодетная семья Никитиных из Клявлинского района. Их дом, купленный с привлечением средств материнского капитала, сгорел.

"Дом сгорел полностью и восстановлению не подлежит. В настоящее время семья Никитиных проживает в съемной квартире в доме барачного типа, воспитывает пятерых детей и ожидает появление еще одного ребенка", — рассказала о текущей ситуации в семье министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева.

Чтобы купить новый дом, собственных средств нет. Поэтому они обратились за помощью к губернатору на одном из приемов граждан. Жилье уже подобрано. Благодаря решению главы региона в ближайшее время муниципалитет получит средства из областного бюджета на приобретение квартиры для многодетной семьи.

В похожей ситуации оказались многодетные семьи Феоктистовых из Нефтегорского района и Филипповых из города Октябрьска. Их дома также сгорели. Обе семьи были на приеме у руководителя области, после чего глава региона принял решение о выделении необходимых средств.

"Александр Феоктистов является настоятелем храма в городе Нефтегорске и вместе с супругой воспитывают четверых детей. Дом пострадал в результате пожара в апреле этого года. Семья планирует восстановить свое жилье, — рассказала руководитель регионального министерства соцзащиты. — Татьяна Филиппова — мать-одиночка, воспитывает троих несовершеннолетних детей. Их дом полностью сгорел в декабре 2020 года. И они нуждаются в улучшении жилищных условий".

"Семья приняла решение прибрести дом с приусадебным участком", — добавила глава Октябрьска Александра Гожая. Дмитрий Азаров поручил оказать всю необходимую помощь и внимание семьям, которые оказалась в непростой ситуации. "При подборе дома прошу проверить противопожарную защищенность, убедиться в безопасности. Если что-то нужно поправить, привлекайте специализированные организации", — поручил глава региона.

Улучшить свои жилищные условия сможет многодетная семья Пшеничниковых из Кинель-Черкасского района, в которой воспитывается девять несовершеннолетних детей. Сейчас они проживают в съемной квартире. Есть небольшой дом в Березовке Елховского района, но там они не живут из-за отсутствия необходимых удобств и удаленности от учреждений образования — детских садов и школ.

"Приобрести новое жилое помещение самостоятельно семья не может. Елизавета Андреевна сейчас находится в декрете, поскольку недавно у них родился ребенок, глава семьи — работает в Росгвардии", — обратила внимание Регина Воробьева.

Решением губернатора семья получит средства на покупку комфортного для проживания нового дома.
По информации министерства финансов, средства будут доведены до муниципалитетов до конца недели.

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