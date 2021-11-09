Нападающий "Лады" Артем Артемов дисквалифицирован на один матч

Нападающий ХК "Лада" Артем Артемов дисквалифицирован Лигой на один матч и не сыграет с "Рубином", сообщает пресс-служба автозаводцев.
7 ноября на 53-й минуте матча против ханты-мансийской "Югры", произошел эпизод, связанный с действиями игрока тольяттинской команды "Лада" Артема Артемова.
Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на игрока команды "Лада" наказание, применяя пункт 1.4. статьи 69 "Дополнительные санкции" Главы 15 Регламента "Париматч ВХЛ— Кубка Шелкового пути" сезона 2021/2022 (Удар коленом), и дисквалифицировать на один матч.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!