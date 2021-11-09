СОФЖИ возобновляет строительство двух высоток в Самаре

Самарский областной фонд жилья и ипотеки возобновляет строительство двух 16-этажных жилых домов, расположенных в Саратовском переулке Самары, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект жилой застройки в Куйбышевском районе был анонсирован и запущен Фондом в июле 2016 г. в рамках программы обеспечения граждан доступным и комфортным жильем. Проектом предусмотрено 285 квартир, часть из которых после ввода объекта в эксплуатацию в III квартале 2018 г. планировалось передать по муниципальному контракту администрации Самары в рамках реализации программы "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и по программе "Переселение из аварийного жилищного фонда".

В 2017 г. работы на строительной площадке были приостановлены в связи с необходимостью проведения аудита деятельности Фонда. Проект застройки в пер. Саратовском не обременен обязательствами по договорам долевого участия, строился без привлечения средств дольщиков.

Фонд по-прежнему несет социальную нагрузку, предоставляя 30% квартир муниципалитетам для решения жилищного вопроса отдельных категорий граждан.

Условия муниципального контракта предполагают передачу квартир с чистовой отделкой, полностью готовых к проживанию: установлена входная металлическая дверь, на полу — линолеум, на стенах — обои, установлены межкомнатные двери, все сантехприборы, приборы учета.