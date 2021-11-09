Пожар на ул. Осипенко в Самаре ликвидировали

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Во вторник, 9 ноября, в 11:26 ликвидировали пожар в здании на ул. Осипенко, 130. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.