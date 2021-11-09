В реанимации скончалась одна из пострадавших в ДТП на ул. Ново-Садовой

В больнице скончалась 36-летняя водитель Renault Logan попавшая ДТП в Самаре в ночь на 8 ноября. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла в 0:20 8 ноября. По предварительным данным полицейских, 36-летняя женщина ехала на Renault Logan по ул. Потапова. Поворачивая на ул. Ново-Садовую, она не уступила дорогу и столкнулась с Kia Optima под управлением 19-летнего парня.

В аварии пострадали водитель Renault, ее 16-летний пассажир, а также водитель Kia и двое его пассажиров - 16-летняя девушка и 17-летний парень. Женщина, управлявшая Renault, позже скончалась. Подросток, находившийся в ее машине, госпитализирован.

По факту ДТП ведется проверка.