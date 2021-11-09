В реанимации скончалась одна из пострадавших в ДТП на ул. Ново-Садовой

В больнице скончалась 36-летняя водитель Renault Logan попавшая ДТП в Самаре в ночь на 8 ноября. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, авария произошла в 0:20 8 ноября. По предварительным данным полицейских, 36-летняя женщина ехала на Renault Logan по ул. Потапова. Поворачивая на ул. Ново-Садовую, она не уступила дорогу и столкнулась с Kia Optima под управлением 19-летнего парня.
В аварии пострадали водитель Renault, ее 16-летний пассажир, а также водитель Kia и двое его пассажиров - 16-летняя девушка и 17-летний парень. Женщина, управлявшая Renault, позже скончалась. Подросток, находившийся в ее машине, госпитализирован.
По факту ДТП ведется проверка.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...