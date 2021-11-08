Количество пострадавших в ДТП на ул. Ново-Садовой увеличилось до пяти

Стало известно, что в ночном ДТП на ул. Ново-Садовой в Самаре пострадали пять человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, по предварительным данным полиции, 8 ноября примерно в 0:20 в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Потапова столкнулись Renault Logan под управлением 36-летней женщины и Kia Optima, за рулем которой был 19-летний парень.
По уточненной информации правоохранителей, в аварии пострадала водитель Renault (ее госпитализировали в реанимацию). Также госпитализирован 16-летний пассажир той же машины. Кроме того, пострадали водитель Kia и два его пассажира: 17-летние девушка и парень. Их доставили в больницу, но потом отпустили.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...