Количество пострадавших в ДТП на ул. Ново-Садовой увеличилось до пяти

Стало известно, что в ночном ДТП на ул. Ново-Садовой в Самаре пострадали пять человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, по предварительным данным полиции, 8 ноября примерно в 0:20 в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Потапова столкнулись Renault Logan под управлением 36-летней женщины и Kia Optima, за рулем которой был 19-летний парень.

По уточненной информации правоохранителей, в аварии пострадала водитель Renault (ее госпитализировали в реанимацию). Также госпитализирован 16-летний пассажир той же машины. Кроме того, пострадали водитель Kia и два его пассажира: 17-летние девушка и парень. Их доставили в больницу, но потом отпустили.

По факту ДТП ведется проверка.