В Самаре в столкновении двух иномарок пострадали три человека

В понедельник, 8 ноября, примерно в 0:20 в районе пересечения улиц Ново-Садовая и Потапова в Самаре произошло столкновение автомобилей Renault Logan под управлением 36-летней женщины и Kia Optima, которым управлял 19-летний водитель, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в ДТП пострадала водитель автомобиля Renault Logan, которую госпитализировали, и ее 16-летний пассажир, состояние которого уточняется. И еще пострадал водитель автомобиля Kia Optima, он сейчас проходит обследование.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту аварии проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. Фото с места ДТП, на которых видно, что кузова столкнувшихся машин сильно деформированы, появились на нескольких пабликах и обсуждаются посетителями.