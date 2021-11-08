В Самаре в столкновении двух иномарок пострадали три человека

В понедельник, 8 ноября, примерно в 0:20 в районе пересечения улиц Ново-Садовая и Потапова в Самаре произошло столкновение автомобилей Renault Logan под управлением 36-летней женщины и Kia Optima, которым управлял 19-летний водитель, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в ДТП пострадала водитель автомобиля Renault Logan, которую госпитализировали, и ее 16-летний пассажир, состояние которого уточняется. И еще пострадал водитель автомобиля Kia Optima, он сейчас проходит обследование.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту аварии проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Случившееся нашло отражение в соцсетях. Фото с места ДТП, на которых видно, что кузова столкнувшихся машин сильно деформированы, появились на нескольких пабликах и обсуждаются посетителями.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...