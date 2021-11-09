Страховой Дом ВСК подтвердил высокий уровень устойчивого развития А3.esg

Страховой Дом ВСК подтвердил оценку "Рейтинг устойчивого развития" на уровне А3.esg — высокий уровень. Рейтинг присвоен аналитическим центром БизнесДром.

Проведенный анализ показал, что уровень соответствия ВСК критериям устойчивого развития высокий. Компания уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности, защите жизни и здоровья персонала, предоставляет социальные гарантии, проводит мероприятия по охране окружающей среды, совершенствует систему управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышает информационную открытость.

За последние несколько лет ВСК провел мероприятия по снижению потребления электроэнергии. Например, оптимизация учета электроэнергии с помощью автоматизированной системы АСКУЭ, отключение вентиляционных и холодильных установок в нерабочее время и другие. По итогам 2020 года компании удалось достичь снижения потребления электроэнергии. Кроме того, Страховой Дом ВСК работает над снижением объема и сортировкой отходов, потребления бумаги и воды, а также занимается организацией экологических акций.

Для популяризации здорового образа жизни компания проводит командообразующие мероприятия для всей филиальной сети в 78 регионах. Сотрудники ВСК регулярно участвуют в спортивных соревнованиях, а для их семей ежегодно проводятся не только развлекательные, но и спортивные, благотворительные и развивающие мероприятия. Реализуются программы поддержки и обучения персонала на всех уровнях для развития не только профессиональных, но и личностных качеств.

Страховой Дом ВСК активно участвует в благотворительной деятельности. В 2021 году была создана собственная благотворительная программа "30 добрых дел в год". Кроме этого, компания делает ежегодные отчисления в благотворительные фонды на сумму более 1,5 млн рублей.

"Мы развиваем социально ориентированный бизнес и нам важно быть прозрачными для общества, поддерживать социально значимые проекты, участвовать в благотворительности и спорте. Например, стартовавший в сентябре челлендж "ВСК GO!" вызвал колоссальный интерес. Участникам надо совместными усилиями, достичь цели в 150 тысяч километров, которые конвертируются в призы для участников и деньги, которые будут направлены в благотворительный фонд "Арифметика добра". Принципы социальной ответственности лежат в основе нашей философии управления, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности нашей компании", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Рейтинг устойчивого развития" — оценка ориентированности бизнес-процессов и целей деятельности организации на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. В рамках рейтинга проводится анализ по трем основным блокам: охрана окружающей среды, развитие персонала, трудовые и социальные отношения, управление и взаимодействие.