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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК подтвердил высокий уровень устойчивого развития А3.esg

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК подтвердил оценку "Рейтинг устойчивого развития" на уровне А3.esg — высокий уровень. Рейтинг присвоен аналитическим центром БизнесДром.

Проведенный анализ показал, что уровень соответствия ВСК критериям устойчивого развития высокий. Компания уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности, защите жизни и здоровья персонала, предоставляет социальные гарантии, проводит мероприятия по охране окружающей среды, совершенствует систему управления и взаимодействия с клиентами и партнерами, повышает информационную открытость.

За последние несколько лет ВСК провел мероприятия по снижению потребления электроэнергии. Например, оптимизация учета электроэнергии с помощью автоматизированной системы АСКУЭ, отключение вентиляционных и холодильных установок в нерабочее время и другие. По итогам 2020 года компании удалось достичь снижения потребления электроэнергии. Кроме того, Страховой Дом ВСК работает над снижением объема и сортировкой отходов, потребления бумаги и воды, а также занимается организацией экологических акций.

Для популяризации здорового образа жизни компания проводит командообразующие мероприятия для всей филиальной сети в 78 регионах. Сотрудники ВСК регулярно участвуют в спортивных соревнованиях, а для их семей ежегодно проводятся не только развлекательные, но и спортивные, благотворительные и развивающие мероприятия. Реализуются программы поддержки и обучения персонала на всех уровнях для развития не только профессиональных, но и личностных качеств.

Страховой Дом ВСК активно участвует в благотворительной деятельности. В 2021 году была создана собственная благотворительная программа "30 добрых дел в год". Кроме этого, компания делает ежегодные отчисления в благотворительные фонды на сумму более 1,5 млн рублей.

"Мы развиваем социально ориентированный бизнес и нам важно быть прозрачными для общества, поддерживать социально значимые проекты, участвовать в благотворительности и спорте. Например, стартовавший в сентябре челлендж "ВСК GO!" вызвал колоссальный интерес. Участникам надо совместными усилиями, достичь цели в 150 тысяч километров, которые конвертируются в призы для участников и деньги, которые будут направлены в благотворительный фонд "Арифметика добра". Принципы социальной ответственности лежат в основе нашей философии управления, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности нашей компании", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Рейтинг устойчивого развития" — оценка ориентированности бизнес-процессов и целей деятельности организации на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. В рамках рейтинга проводится анализ по трем основным блокам: охрана окружающей среды, развитие персонала, трудовые и социальные отношения, управление и взаимодействие.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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