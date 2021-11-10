Хоккейная "Лада" победила "Рубин"

Во вторник, 9 ноября, ХК "Лада" на выезде обыграл тюменский "Рубин".
В первом периоде тольяттинцы открыли счет — Донат Стальнов подправил шайбу после броска Игоря Усманова, забив свой первый гол за "Ладу".
Второй период получился результативным: соперники забросили друг другу пять шайб (у волжан отличились Максим Денежкин и Михаил Назаров, реализовавший буллит).
Победу тольяттинцам на последних секундах принес Евгений Грошев — победа "Лады" со счетом 4:3.
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