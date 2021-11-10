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Государство и Бизнес Экономическая политика

Экспортеры Самарской области могут подать заявку на компенсацию транспортных расходов

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 ноября, стартовал прием заявок от экспортеров на компенсацию расходов по транспортировке промышленной продукции. Об этом объявили Минпромторг России и Российский экспортный центр.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Специальная программа господдержки "Транспортировка промышленных товаров" позволяет покрыть до 80% фактических понесенных затрат производителей при транспортировке своей продукции на внешние рынки.

"Самарская область - регион, расположенный не в приграничной зоне, а значит, вопрос существенных расходов на транспортировку продукции актуален для всех наших экспортеров. Местные производители поставляют свои товары и услуги в 122 страны мира, и значительная часть стоимости продукции - это затраты на логистику. Госпрограмма по компенсации транспортных издержек позволит экспортерам Самарской области снизить цену на свой товар и повысить его конкурентоспособность. Приглашаю предпринимателей региона, ориентированных на внешние рынки, воспользоваться этой уникальной возможностью и подать заявку на участие в конкурсном отборе", - обратился к экспортерам министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компенсация будет предоставлена производителям промышленной продукции гражданского назначения.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 9 ноября по 9 декабря 2021 года. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале "Мой экспорт", создать заявку на участие в конкурсе, а также заполнить форму заявки и форму программы поставок продукции организации. Для регистрации на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") потребуется квалифицированная электронная подпись или подтвержденная учетная запись юридического лица в системе ЕСИА.

"Это одна из самых востребованных мер поддержки, которая показывает высокую эффективность. Впервые в истории конкурсный отбор будет проходить полностью в цифровом формате. Это позволит экспортерам отслеживать статус заявки и получать подтверждение в режиме онлайн, не вставая с кресла, сделав при этом процедуру конкурса более прозрачной", - отметил вице-президент АО "РЭЦ" Алексей Солодов.

Гид потребителя

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