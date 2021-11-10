Дистанционное урегулирование и скорость выплат станут драйверами роста сегмента каско в постпандемийный период

При выборе каско россияне в первую очередь обращают внимание на три основных фактора — стоимость полиса, репутацию страховой компании и состав страховой программы. Для 70% эти показатели являются единственными значимыми критериями при выборе полиса. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК в ходе исследования отношения своих клиентов к каско.
Самыми распространенными рисками, которые опрошенные хотели бы включить в полис автострахования, являются компенсация ущерба, полная гибель имущества (тоталь) и угон автомобиля. Кроме того, спросом пользуются такие опции, как ремонт лобового стекла, фар и других деталей машины (включили или планируют включить в полис 50% страхователей), возможность вызова аварийного комиссара (20%) или эвакуатора (15%). Также для большинства россиян (65%) важна скорость урегулирования — выплаты компенсаций без необходимости предоставлять дополнительные справки, ремонт авто "по звонку".
Драйвером роста сегмента каско может стать именно повышение стандартов сервисного обслуживания клиента. Простота оформления и скорость урегулирования страхового случая являются сегодня одним из решающих факторов при выборе страховой компании.
"Больше 60% наших клиентов отмечают, что им важна скорость урегулирования. Сейчас большую часть страховых услуг можно получить в режиме онлайн, более 65% клиентов ВСК пользуются дистанционными сервисами компании, а в сегменте каско 60% страховых случаев оформляются удаленно. И согласно проведенному нами исследованию, более 80% страхователей, готовы воспользоваться сервисом удаленного урегулирования в будущем", — отметил Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.