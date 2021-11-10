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Страхование Финансы

Дистанционное урегулирование и скорость выплат станут драйверами роста сегмента каско в постпандемийный период

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При выборе каско россияне в первую очередь обращают внимание на три основных фактора — стоимость полиса, репутацию страховой компании и состав страховой программы. Для 70% эти показатели являются единственными значимыми критериями при выборе полиса. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК в ходе исследования отношения своих клиентов к каско.

Самыми распространенными рисками, которые опрошенные хотели бы включить в полис автострахования, являются компенсация ущерба, полная гибель имущества (тоталь) и угон автомобиля. Кроме того, спросом пользуются такие опции, как ремонт лобового стекла, фар и других деталей машины (включили или планируют включить в полис 50% страхователей), возможность вызова аварийного комиссара (20%) или эвакуатора (15%). Также для большинства россиян (65%) важна скорость урегулирования — выплаты компенсаций без необходимости предоставлять дополнительные справки, ремонт авто "по звонку".

Драйвером роста сегмента каско может стать именно повышение стандартов сервисного обслуживания клиента. Простота оформления и скорость урегулирования страхового случая являются сегодня одним из решающих факторов при выборе страховой компании.

"Больше 60% наших клиентов отмечают, что им важна скорость урегулирования. Сейчас большую часть страховых услуг можно получить в режиме онлайн, более 65% клиентов ВСК пользуются дистанционными сервисами компании, а в сегменте каско 60% страховых случаев оформляются удаленно. И согласно проведенному нами исследованию, более 80% страхователей, готовы воспользоваться сервисом удаленного урегулирования в будущем", — отметил Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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