Предприниматели Самарской области из пострадавших отраслей могут получить льготное финансирование Корпорации МСП

Представители малого и среднего бизнеса, ведущие свою деятельность в отраслях, признанных пострадавшими, смогут воспользоваться льготным кредитом Банка России и Корпорации МСП по ставке до 8,5% годовых. Также предприниматели могут реструктурировать по пониженной ставке действующий кредит. Для этого до 30 декабря им необходимо обратиться в один из банков - участников госпрограммы.

На льготные кредиты могут претендовать предприятия, работающие по основному или дополнительному ОКВЭД в одной из отраслей, попавших в перечень. Всего в перечне 28 ОКВЭД: гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта. Помимо этого, в перечень вошли несколько видов розничной торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам.

Предприниматели могут направить кредитные средства на различные цели бизнеса. При этом наличие у бизнеса задолженности по другим программам льготного кредитования не будет являться препятствием для получения финансирования.

Напомним, на федеральном уровне для предприятий из пострадавших отраслей также предусмотрены безвозмездные гранты в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника и льготные кредиты по обновленной госпрограмме ФОТ 3.0 под 3% годовых.

На региональном уровне предпринимателям из пострадавших отраслей предлагают свои меры финансовой поддержки. Так, Гарантийный фонд Самарской области запустил специальную антикризисную программу. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в фонд за микрозаймом до 1 млн рублей по максимально низкой ставке 1% годовых.

"В прошлом году антикризисные программы Гарантийного фонда продемонстрировали свою востребованность у представителей малого и среднего бизнеса Самарской области. В этом году мы запустили новый финансовый продукт по максимально низкой ставке, и я уверен, что предприниматели из отраслей, в наибольшей степени пострадавших от ограничительных мер, будут активно обращаться за льготными микрозаймами от 100 тысяч рублей, которые можно направить на любые цели своего бизнеса", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.