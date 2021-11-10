Предприниматели Самарской области из пострадавших отраслей могут получить льготное финансирование Корпорации МСП

Представители малого и среднего бизнеса, ведущие свою деятельность в отраслях, признанных пострадавшими, смогут воспользоваться льготным кредитом Банка России и Корпорации МСП по ставке до 8,5% годовых. Также предприниматели могут реструктурировать по пониженной ставке действующий кредит. Для этого до 30 декабря им необходимо обратиться в один из банков - участников госпрограммы.
На льготные кредиты могут претендовать предприятия, работающие по основному или дополнительному ОКВЭД в одной из отраслей, попавших в перечень. Всего в перечне 28 ОКВЭД: гостиницы, общепит, парикмахерские и салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта. Помимо этого, в перечень вошли несколько видов розничной торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам.
Предприниматели могут направить кредитные средства на различные цели бизнеса. При этом наличие у бизнеса задолженности по другим программам льготного кредитования не будет являться препятствием для получения финансирования.
Напомним, на федеральном уровне для предприятий из пострадавших отраслей также предусмотрены безвозмездные гранты в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника и льготные кредиты по обновленной госпрограмме ФОТ 3.0 под 3% годовых.
На региональном уровне предпринимателям из пострадавших отраслей предлагают свои меры финансовой поддержки. Так, Гарантийный фонд Самарской области запустил специальную антикризисную программу. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в фонд за микрозаймом до 1 млн рублей по максимально низкой ставке 1% годовых.
"В прошлом году антикризисные программы Гарантийного фонда продемонстрировали свою востребованность у представителей малого и среднего бизнеса Самарской области. В этом году мы запустили новый финансовый продукт по максимально низкой ставке, и я уверен, что предприниматели из отраслей, в наибольшей степени пострадавших от ограничительных мер, будут активно обращаться за льготными микрозаймами от 100 тысяч рублей, которые можно направить на любые цели своего бизнеса", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html