18 человек тушили пожар повышенной сложности под Самарой

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Во вторник, 9 ноября, около 17:00 начался пожар на ул. Мира, 18 в с. Черноречье Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.