"Ладья" по буллитам победила "Ирбис"

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В повторной игре против "Ирбиса" ХК "Ладья" дважды отыгрывались после того, как казанцы выходили вперед (оба раза у "Ирбиса" отличился Данил Григорьев).