"Ладья" по буллитам победила "Ирбис"

В повторной игре против "Ирбиса" ХК "Ладья" дважды отыгрывались после того, как казанцы выходили вперед (оба раза у "Ирбиса" отличился Данил Григорьев).
В первом периоде у "Ладьи" отличился Дмитрий Беленчук, а в концовке основного времени — Игорь Хлопоткин — 2:2.
Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов точнее оказались тольяттинцы — автором решающего броска стал Глеб Лачинов — 3:2 "Ладья" взяла реванш за поражение в первом матче и прервала серию из четырех поражений.
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