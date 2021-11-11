Нападающий Алексей Цыплаков будет выступать за ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" в результате обмена пополнил нападающий Алексей Цыплаков.
Нападающий Цыплаков выступал в системе СКА с 2017 года, за "СКА-Неву" — с 2018 года. За это время на счету нападающего 49 матчей в ВХЛ, в которых он набрал 10 (3+7) очков.
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