Нападающий Алексей Цыплаков будет выступать за ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" в результате обмена пополнил нападающий Алексей Цыплаков.

Нападающий Цыплаков выступал в системе СКА с 2017 года, за "СКА-Неву" — с 2018 года. За это время на счету нападающего 49 матчей в ВХЛ, в которых он набрал 10 (3+7) очков.