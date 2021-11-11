16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские фигуристки на Кубке России взяли золотые медали Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала 11 ракеткой мира Сборная России с Касаткиной и Павлюченковой в составе в пятый раз стала лучшей командой мира Волейболисты "Новы" в ответном матче проиграли челябинскому "Динамо" Павлюченкова уступила Коллинз в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Олимпийские Спорт

Самарские фигуристки на Кубке России взяли золотые медали

МОСКВА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве на ледовой арене "Мечта" состоялся I этап Кубка России по синхронному катанию на коньках. Команда Самарской области "Жемчужина" (СШОР № 1, тренер — Валентина Цаплева) стала обладательницами золотых медалей в категории "мастера спорта", набрав по итогам соревнований 205.54 баллов.

Серебро — у команды "Кристалл Айс" (Москва, 201.25). Бронза — у представительниц Омской области команды "Аквамарин" (181.50).

"Команда мастеров спорта "Жемчужина" была собрана впервые только в этом сезоне и уже добилась высоких результатов. Даже несмотря на пандемию и введенные коронавирусные ограничения, девушки смогли обогнать соперниц из других городов и взойти на пьедестал почета. У наших спортсменок замечательный уровень физической подготовки. Победа на Кубке России — это огромная заслуга тренерского штаба в лице Валентины Цаплевой, которая работает практически на износ и раскрывает потенциал самарских спортсменок", — отметила президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5