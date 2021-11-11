Самарские фигуристки на Кубке России взяли золотые медали

В Москве на ледовой арене "Мечта" состоялся I этап Кубка России по синхронному катанию на коньках. Команда Самарской области "Жемчужина" (СШОР № 1, тренер — Валентина Цаплева) стала обладательницами золотых медалей в категории "мастера спорта", набрав по итогам соревнований 205.54 баллов.

Серебро — у команды "Кристалл Айс" (Москва, 201.25). Бронза — у представительниц Омской области команды "Аквамарин" (181.50).

"Команда мастеров спорта "Жемчужина" была собрана впервые только в этом сезоне и уже добилась высоких результатов. Даже несмотря на пандемию и введенные коронавирусные ограничения, девушки смогли обогнать соперниц из других городов и взойти на пьедестал почета. У наших спортсменок замечательный уровень физической подготовки. Победа на Кубке России — это огромная заслуга тренерского штаба в лице Валентины Цаплевой, которая работает практически на износ и раскрывает потенциал самарских спортсменок", — отметила президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш.