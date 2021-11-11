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Государство и Бизнес Экономическая политика

Резидент "Жигулевской долины" установил более 300 дезинфицирующих терминалов по всей стране

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработки инноваторов Самарской области высоко ценят не только в родном регионе, но и далеко за его пределами. Так, инновационные программно-аппаратные комплексы для дезинфекции и дистанционного сбора данных состояния здоровья пользователей, созданные ООО "РЭДРОЛЛЕР", установлены уже по всей стране. Более 300 интерактивных санитайзеров теперь работают как в Самарской области, так и других регионах.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Областное правительство и губернатор Дмитрий Азаров уделяют особое внимание поддержке технологичного предпринимательства. Благодаря этому инноваторы могут рассчитывать на всестороннюю поддержку регионального и федерального масштаба, в том числе через экосистему "Жигулевской долины".

"Инновационное развитие региона — одно из основных направлений нашей работы, наш приоритет. По индексу научно-технологического развития мы занимаем 6-е место в России, а технопарк "Жигулевская долина" на протяжении последних лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Безусловно, мы продолжим работать в этом направлении, создавая нашим инноваторам самые комфортные условия для роста и развития".

Компания "РЭДРОЛЛЕР" является резидентом "Жигулевской долины". Мощности предприятия сосредоточены на двух производственных площадках, расположенных в самом технопарке и в Самаре. На производстве занято 40 сотрудников, что позволяет реализовывать более 500 единиц оборудования в год.

"Благодаря мерам поддержки, которые нам оказывает технопарк "Жигулевская долина", наш проект стал более рентабельным и известным. Специалисты управляющей компании помогли разработать брендбук нашей компании, а также провести тендерное сопровождение сделок и мониторинг дополнительных точек продаж, благодаря которому мы уже установили более 300 единиц нашей продукции не только в Тольятти, но и в других регионах России. Сейчас мы активно развиваем свою сеть в муниципальных учреждениях города, и готовы к сотрудничеству с производственными компаниями", — прокомментировал руководитель производства Алексей Грушин.

Программно-аппаратный комплекс компании можно эксплуатировать в любом месте с большим скоплением людей — в поликлиниках, торговых центрах, школах и т. д. Бесконтактный дозатор распыляет дезинфицирующее средство в автоматическом режиме микрораспыления, что позволяет качественно обработать поверхности рук пользователей. Одновременно с этим пирометр моментально бесконтактно измеряет температуру пользователя на дистанции от 40 до 120 см. Если пользователь занесен в базу сотрудников предприятия, в которой установлен терминал, то аппаратный комплекс идентифицирует пользователя и в случае выявления повышенной температуры оповещает об этом ответственных лиц организации.

Корпуса бесконтактных терминалов изготовлены с применением прочного и технологичного алюминиевого профиля собственной разработки, а несущая конструкция терминала выполнена из конструкционной стали. Внешний вид дополняет закаленное стекло повышенной прозрачности ClearVision, которое по уровню прозрачности приближено к 100% светопропускания. Оно также выполняет антивандальную функцию, так как в 7 раз крепче обычного стекла.

Устройство также оснащено GSM-модулем, который служит для СМС-оповещения оператора модуля при минимальном остатке раствора в емкости. Параллельно уведомление появляется и на самом аппарате. В оборудование встроены УФ-бактерицидные диоды для дополнительной стерилизации самой зоны распыления.

Все изделия изготовлены на собственном производстве с применением современного высокотехнологичного оборудования.

"Резиденты "Жигулевской долины" всегда стараются быть на шаг впереди и создавать проекты, нацеленные на улучшение качества жизни населения. Компания "Рэдроллер" является резидентом нашего технопарка сравнительно недавно — с 2020 года и уже уверенно развивается в одном из самых актуальных сегментов — в сфере безопасности и профилактики здоровья. Компания занимается разработкой и созданием программно-аппаратных комплексов для дезинфекции и дистанционного сбора данных состояния здоровья пользователей. Сегодня в нашем городе установлено более 25 бесконтактных терминалов, созданными этой командой разработчиков, в том числе и в стенах нашего технопарка. Это очень удобно, так как любой сотрудник или гость "Жигулевской долины" может бесконтактными способом проверить свою температуру и обеззаразить поверхности рук", — отметил директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Гид потребителя

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