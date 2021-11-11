Дмитрий Богданов: "Предприниматели Самарской области подали уже более 5,5 тысяч заявок на льготные кредиты по госпрограмме ФОТ 3.0"

Предприниматели из пострадавших отраслей получили возможность льготного кредитования в рамках возобновленной программы кредитной поддержки ФОТ 3.0. С 1 ноября банки начали прием заявок, который продлится до 30 декабря.

Перечень отраслей, представители которых могут воспользоваться льготным кредитом, значительно расширен: если в рамках первого этапа программы в него входили 11 отраслей, то сейчас их уже 17. По просьбе бизнеса в список добавлены такие сферы деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.

Для малого и микробизнеса для получения кредита учитывается не только основной, но и дополнительный ОКВЭД. Объем кредита составит 1 МРОТ на одного сотрудника, умноженный на 12 месяцев.

"В прошлом году программа льготного кредитования стала одной из самых востребованных мер финансовой поддержки пострадавшего бизнеса. Тогда "дешевыми деньгами" на возобновление своей деятельности воспользовались 7,6 тысяч предпринимателей нашего региона на общую сумму 11,2 млрд рублей. По итогам действия программы банки списали предпринимателям, сохранившим штат сотрудников, 8,5 млрд рублей, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Обновленная программа ФОТ 3.0 демонстрирует не меньший интерес со стороны бизнеса нашего региона — предприниматели, подали уже более 5,6 тысяч заявок".

По условиям программы первые полгода платить проценты и основной долг не нужно, далее ставка составит 3%, при условии сохранения не менее 90% сотрудников. Вернуть кредит нужно будет в течение 6 месяцев равными долями. Для предпринимателей, получивших кредит по программе "ФОТ 3.0" с марта по июль 2021 года, срок выплат также продлят еще на 6 месяцев.

"Мы уже с 25 октября приступили к сбору заявок на льготные кредиты. На данный момент региональное отделение нашего банка получило около 30 заявок от предпринимателей на общую сумму более 400 млн рублей. Отмечу, что мы готовы принимать заявки не только от своих клиентов, но и от предпринимателей, ранее оформивших кредиты по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в любом российском банке", — рассказал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Получить кредит могут не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и крупный бизнес из сфер общепита и культуры, социально ориентированные некоммерческие организации. Подробно изучить условия кредитования и выбрать банк можно на сайте: mybiz63.ru/materials/lgotnyi-kredit-pod-3-fot-30.

"Благодаря помощи правительства, банков, которые предоставили льготные кредиты и субсидии, в прошлом году нам удалось не только сохранить всех сотрудников, но и проиндексировать заработные платы, — рассказал руководитель сети пиццерий "Додо Пицца" в Самаре Дмитрий Троян. — Кредит под 3% годовых — это очень "дешевые деньги" для предпринимателей. Мы направили эти средства на развитие своей сети. И поддержка правительства оказалась очень кстати в тот момент, когда остановился спрос, упала прибыльность. Льготный кредит стал для нас неким "топливом".