"Лада" разгромила "Звезду" - 4:1

В четверг, 11 ноября, в отчетном матче в Москве встретились ХК "Лада" и местная "Звезда", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
В первом периоде Михаил Мокин открыл счет (0:1). После перерыва Андрей Белозеров, Илья Чабан (для него этот гол стал первым в ВХЛ) и Станислав Альшевский отправили три шайбы в ворота "Звезды" — 0:4.
В дебюте третьего периода Сергей Лапин, поигравший некоторое время за "Ладу", отыграл одну шайбу.
В третьем периоде хозяева смогли отыграть одну шайбу — победа "Лады" 4:1.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!