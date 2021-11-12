"Лада" разгромила "Звезду" - 4:1

В четверг, 11 ноября, в отчетном матче в Москве встретились ХК "Лада" и местная "Звезда", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В первом периоде Михаил Мокин открыл счет (0:1). После перерыва Андрей Белозеров, Илья Чабан (для него этот гол стал первым в ВХЛ) и Станислав Альшевский отправили три шайбы в ворота "Звезды" — 0:4.

В дебюте третьего периода Сергей Лапин, поигравший некоторое время за "Ладу", отыграл одну шайбу.

В третьем периоде хозяева смогли отыграть одну шайбу — победа "Лады" 4:1.