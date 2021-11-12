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Государство и Бизнес Экономическая политика

Потенциальные и действующие экспортеры узнали о мерах поддержки при выходе на внешние рынки

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 ноября, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялся очередной семинар для экспортно ориентированных предпринимателей. В рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области регулярно проводятся встречи с начинающими и опытными экспортерами.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Такие семинары помогают предпринимателям быть в курсе возможностей, создаваемых на региональном и федеральном уровне для тех, кто уже готов развивать свою внешнеэкономическую деятельность.

"Мы регулярно проводим встречи с бизнесом, чтобы в прямом диалоге узнавать о волнующих их вопросах, потребностях и проблемах предпринимателей. Это помогает представителям бизнеса узнавать о возможностях, действующих мерах поддержки и активно ими пользоваться, а команде региона — разрабатывать новые, актуальные инструменты развития, исходя из запросов предпринимательского сообщества", — пояснил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

На встречу записалось около 50 самарских предпринимателей, среди которых были как опытные экспортеры, так и те, кто только планирует осваивать внешние рынки.

"Подобные встречи помогают нам, предпринимателям, ориентироваться в инструментах поддержки, планировать развитие своего дела, думать на перспективу. Сейчас я работаю в сфере недвижимости, но уже задумываюсь о разных направлениях развития нашей организации. Одна из сфер, которую мы рассматриваем для дальнейшей работы — продовольственная торговля. Поэтому решил посетить семинар по экспорту, чтобы понять, какие возможности создаются в Самарской области для бизнеса", — рассказал предприниматель Александр Кокинас.

"Конечно, самая большая работа будет проходить после семинара, когда мы будем встречаться с экспортерами лично, работать с их потребностями, рассказывать о наших продуктах и, соответственно, оформлять различные продукты по нашим программам — как финансовым, так и нефинансовым", — отметила руководитель представительства Российского экспортного центра в Самарской области Александра Камнева.

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