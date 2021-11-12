Жительницу Тольятти будут судить за перевозку крупной партии наркотиков

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение 35-летней местной жительнице. Ее подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, в мае 2021 г. женщина в мессенджере договорилась неизвестными о размещении тайников с наркотиками в Тольятти и Октябрьске. На арендованной Lada Granta она приехала в лесопосадку города Электроугли Московской области и забрала крупную партию запрещенных веществ. Наркотики сбытчица спрятала в машине и поехала в Самарскую область.

На трассе М-5 в Комсомольском районе Тольятти машину остановили. При досмотре полицейские обнаружили более килограмма наркотика.

Сейчас уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.