16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотрудника ФНС из Самары обвиняют во взяточничестве Пенсионерка из Самары отдала мошенникам 100 тыс. руб., чтобы спасти дочь "из беды" Предпринимательницу из Самарской области винят в смерти подростка, влезшего в подстанцию Жительница Самарской области случайно поранила ножом глаз ребенка Пьяный мужчина хотел "взорвать" завод в Самаре

Преступления Происшествия

Жительницу Тольятти будут судить за перевозку крупной партии наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение 35-летней местной жительнице. Ее подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, в мае 2021 г. женщина в мессенджере договорилась неизвестными о размещении тайников с наркотиками в Тольятти и Октябрьске. На арендованной Lada Granta она приехала в лесопосадку города Электроугли Московской области и забрала крупную партию запрещенных веществ. Наркотики сбытчица спрятала в машине и поехала в Самарскую область.

На трассе М-5 в Комсомольском районе Тольятти машину остановили. При досмотре полицейские обнаружили более килограмма наркотика.

Сейчас уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5