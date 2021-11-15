Руководитель Приволжского дивизиона компании "Интерлизинг", в портфеле которой более 15 видов имущества с преобладанием автотранспорта, Олег Тюкаев рассказал о новых и приоритетных направлениях развития, о достижениях и проблемах в период пандемии, в частности, о том, как удается балансировать риски и прибыль.

— Вы возглавили Приволжский дивизион компании "Интерлизинг" не так давно. Что сейчас самое важное?

— Приволжский дивизион по географии совпадает с ПФО. Его центр находится в Казани, а филиалы — в Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах, Ижевске, Уфе, Самаре. Периодически у нас проходят конкурсы для ротации кадров. Я начинал в Самаре, а до нового назначения работал в Краснодаре. Приступил к работе с 1 октября 2021 года, сейчас знакомлюсь с сотрудниками и подразделениями. Моя главная задача — ликвидация недовыполнения по некоторым позициям. Речь, в частности, идет о наращивании объемных показателей (до 4 млрд рублей). Для этого нужно будет распространить наше присутствие на три-четыре новых города.

— Вы считаете эти планы реальными, несмотря на сокращение деловой активности в связи с пандемией?

— Рынок лизинга достаточно активно растет, а "Интерлизинг" в целом идет выше рынка. В условиях пандемии мы научились многие бизнес-процессы переводить в онлайн, а сотрудников — на удаленку. К примеру, мы оформляем автомобили в лизинг, оставляя в офлайн только их получение в автосалоне. В прошлом году мы не остановили деятельность, а продолжили работу, строго соблюдая все противоковидные меры. В нынешней ситуации мы пользуемся уже накопленным опытом организации бизнес-процессов по удаленному доступу.

Влияние пандемии проявляется прежде всего в нехватке техники для передачи в лизинг из-за падения ее производства. Сейчас пробрести, например, все виды автомобилей и спецтехники стало труднее — поставки сократились. И мне представляется, что такая ситуация продлится в ближайшие 2-3 года. А вот сокращения спроса на лизинг я не прогнозирую — предприятиям и людям надо работать.

— Как изменился объем проблемных активов вашей компании?

— Значительных изменений в этой сфере нет. В прошлом году действительно некоторые клиенты просили о реструктуризации задолженности, и мы, как правило, шли им навстречу. У нас отлаженная риск-модель, которая учитывает все виды рисков и позволяет нам, как, впрочем, и всему отечественному рынку лизинга, балансировать риски и прибыль.

— Хороший индикатор уровня проблемных активов — объем банковского кредитования той или иной лизинговой компании. Если верить публикациям, вас кредитуют такие солидные банки, как Сбер, Зенит и Уралсиб.

— Мы стараемся расширить источники заемного финансирования. В частности, недавно успешно разместили облигационный заем на сумму 1,5 млрд рублей под 9,9% годовых, причем среди покупателей наших облигаций оказалось значительное число физических лиц.

— Как изменилась региональная и отраслевая структура вашего лизингового портфеля?

— Она изменилась не сильно. Традиционно наши позиции сильны в урало-сибирских регионах, а если брать отраслевой аспект, то в АПК, строительстве и грузоперевозках. Так, сельхозтоваропроизводителям мы предлагаем погашение лизинговых платежей с отсрочкой — в те моменты, когда реализуется собранный урожай. Эту программу мы ведем совместно с предприятиями-производителями сельхозтехники, в частности, с Ростсельмашем.

Есть у нас и программы для тех, кто заинтересован в лизинге такси и грузового транспорта. Мы предлагаем им минимальные (вплоть до нуля) авансы и довольно большие сроки (до 5 лет). Растет портфель легковых автомобилей с особыми условиями (это касается ряда иномарок, в частности, Audi, BMW, Mercedes Benz, Volkswagen). Развивается лизинг техники для сбора и переработки мусора. Есть у нас интерес и к строительным машинам, поскольку сейчас эта отрасль на подъеме.

— А что в отношении коммунальной техники?

— Нам интересна эта тема, однако вопрос в финансовой состоятельности лизингополучателей. На данный момент мы предпочитаем работать с частными структурами. Поскольку закупки для государственных и муниципальных нужд подпадают под действие ФЗ-44, это порождает дополнительные риски.

— В АПК риски тоже значительны из-за непредсказуемости погодных и природно-климатических условий. Как вы хеджируете такого рода риски?

— Мы идем на них, во-первых, потому что сельское хозяйство сегодня активно развивается и имеет растущий год от года рынок сбыта со значительной долей экспорта. Так, один из наших партнеров даже считает подсолнечник и пшеницу новым черным золотом. Кроме того, хозяйства научились приобретать и использовать высокопроизводительную сельхозтехнику, осваивают передовую агротехнику, наращивают мощности для хранения и первичной переработки продукции. Они умеют просчитывать бизнес-процессы, а также анализировать рынки, чтобы диверсифицировать риски, компенсируя неурожай одних культур хорошим урожаем других.

— В каких регионах ваша деятельность наиболее активна?

— Это Башкортостан, Самарская и Нижегородская области, Татарстан. Причем в Татарстан мы вышли сравнительно недавно, и там у нас есть проблемы с кадрами: в Казани, например, сейчас работает всего один менеджер, тогда как в Уфе их девять.

— Но в Татарстане сильные региональные банки и лизинговые компании, часть из которых аффилирована этим банкам. Так что, вам придется столкнуться с серьезной конкуренцией.

— Тем не менее экономический потенциал Татарстана оставляет нам значительную долю рынка. Потенциал роста есть и по другим экономически развитым регионам ПФО.

— Каковы достижения вашей компании в сфере цифровизации?

— Мы исходим из того, что цифровизация — это современный тренд, и мы должны следовать ему, разумно сочетая личное общение с клиентом (например, по поводу продаж) с автоматическими процедурами, удобными и понятными для него. В прошлом году мы запустили приложение, позволяющее провести удаленный осмотр лизингового имущества самостоятельно клиентом. Сейчас технические средства позволяют удаленно собрать документы, проверить клиента и даже подписать с ним договор. В офлайне остается только непосредственная передача техники. К концу нынешнего года запускаем личный кабинет клиента, где будет происходить все его общение с компанией.

— Расскажите о ваших льготных программах для малого и среднего бизнеса.

— Подобные программы поддерживались государством в первом полугодии 2021 года, и тогда мы в них участвовали. Но продолжения у них не было — осталась поддержка лизинга отечественной сельхозтехники и МСБ через региональные программы.

— Каков удельный вес льготных программ для МСБ в вашем портфеле?

— Очень небольшой, буквально единицы процентов: наши лимиты закончились за 2-3 дня, а львиную долю льгот забрали на себя лизинговые компании с госучастием.

— Какие новые направления лизинга вы развиваете?

— Мы упрощаем все компоненты нашей работы. В отдельных сегментах рынка мы внедрили лизинг по двум документам, разрешили лизинг автомобилей компаниям-стартапам уже через три месяца их существования, добились проведения сделок всего за три дня. Запустили программу "Топливная карта" для наших лизинговых автомобилей, "КАСКО в подарок" для грузовых автомобилей совместно с уполномоченной страховой компанией СОГАЗ. Предлагаем продукт "Помощь на дороге", потребители которого через нашего уполномоченного подрядчика получают реальную помощь в случаях ДТП.

Пробуем себя в лизинге недвижимости, заключили две сделки — в Питере и в Москве — сроком на 10 лет. Но проблема в том, чтобы найти подходящий объект и такого поставщика товаров и услуг, который работает с НДС и без серых схем. Мы готовы финансировать помещения в офисных комплексах, особенно в центрах городов-миллионников, но не целые, отдельно стоящие здания, где все риски эксплуатации несет лизинговая компания как их собственник. Сейчас готовим сделку с жилой недвижимостью в Нижнем Новгороде.