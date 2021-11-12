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Государство и Бизнес Экономическая политика

Фотосессия, интервью и реклама у блогера: более 100 самозанятых Самарской области получили кейсы бизнес-услуг

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях в регионе определили еще 22 самозанятых, которые получат комплексную поддержку своего проекта - кейсы бизнес-услуг. Эта мера, разработанная в Самарской области по поручению областного минэкономразвития, уже второй год популярна у пользователей специального налогового режима.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Сейчас в нашем регионе зарегистрировано более 84 тысяч самозанятых. Это 8-е место в стране и 2-е место в Приволжском федеральном округе. Плательщикам налога на профессиональный доход доступны самые разнообразные меры поддержки: консультационные услуги, образовательные курсы, поддержка при выходе на маркетплейсы, льготные займы всего под 1% годовых... Одним из самых востребованных инструментов поддержки остаются бизнес-кейсы - комплексная услуга, направленная на продвижение проектов и подходящая как начинающим, так и опытным пользователям специального налогового режима", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, бизнес-кейс - это специальный пакет маркетинговых услуг, который включает в себя несколько ключевых направлений, необходимых для успешного старта и эффективного развития проектов самозанятых.

В этом году региональный центр "Мой бизнес" запустил два вида кейсов, в которые входят публикация интервью о проекте самозанятого на сайте mybiz63.ru, четыре часа бесплатного размещения в переговорной, лектории или коворкинге регионального Дома предпринимателя, а также профессиональная фотосессия и размещение рекламы у популярного блогера либо консультация с профессионалами в сфере "оживления" социальных сетей и полиграфическая печать промоматериалов.

Всего в этом году на получение комплексной меры поддержки было подано более 350 заявок. По итогам отбора, проведенного экспертным советом в октябре и ноябре, обладателями бизнес-кейсов стали еще 22 проекта. Всего же в 2021 году услугу получили более 100 пользователей специального налогового режима, которые развивают свои проекты в самых разных сферах деятельности и в самых разных уголках региона - Самары, Тольятти, Жигулевска, Похвистнево и др.

Официальная регистрация своей деятельности позволяет самозанятым использовать действующие меры поддержки наравне с предпринимателями. Плюсы "прозрачной" работы отмечают и сами обладатели кейсов бизнес-услуг.

"Я зарегистрировала самозанятость в августе 2020 года. Этот новый статус добавляет вариативности в мои отношения с заказчиками, делает нас более свободными. Кроме того, быть самозанятым удобно: мобильное приложение, привлекательная налоговая ставка, минимум ограничений. В моем случае статус самозанятого - официальный статус человека, оказывающего услуги другим людям, - это еще одно свидетельство моей собственной уверенности в том, что я делаю дело, которое полезно людям, помогает им. Это честно и спокойно", - считает самозанятая, психолог и коуч Елена Князева.

Гид потребителя

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