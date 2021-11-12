Дмитрий Азаров: "Только работая в одной команде, мы сможем победить COVID-19"

В четверг, 12 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню профсоюзов Самарской области. В нем приняли участие лидеры профсоюзных организаций, представители крупных предприятий, главы муниципальных образований и министерств регионального правительства.

Губернатор, открывая совещание, поздравил всех с отмечающимся сегодня праздником. "Для профсоюзов человек труда — всегда самый главный. А вы — душа и основной двигатель развития профсоюзов. Ваши энергия, опыт и ответственность — залог эффективности профсоюзных организаций. Работать на благо людей — достойная и благородная миссия. Всех вас сердечно благодарю за заботу о человеке, за ваше служение и призвание", — отметил глава региона, обратившись к лидерам профсоюзного движения.

Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО) объединяет 2,5 тысячи первичных профсоюзных организаций, более 500 тысяч работников из различных отраслей. Деятельность организации направлена на отстаивание интересов людей труда, защиту в сфере социально-трудовых отношений, производственных, профессиональных, экономических, социальных прав.

Профсоюзы контролируют соблюдение трудового законодательства, прав членов профсоюзов и всего работающего населения по вопросам, связанным с трудовыми отношениями. В организациях, входящих в состав ФПСО, достигнут 97% уровень заключения коллективных договоров. Это значит, что для работников установлены дополнительные гарантии условий трудовой и социальной защиты, обучения, повышения заработной платы.

"Профсоюзы Самарской области входят в число самых многочисленных и успешных. В своей работе они сохраняют существующие традиции и вносят многого современного. Это отмечается нами. В деятельности самарских профсоюзов мы видим серьезную поддержку губернатора региона", — сказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России Владислав Трубников.

Как отметили лидеры профсоюзного движения, сегодня одна из ключевых задач профсоюзов — работа по предотвращению распространения короновирусной инфекции на предприятиях и в организациях, защита здоровья трудовых коллективов губернии.

Как рассказал Председатель ФПСО Дмитрий Колесников, с марта 2020 года в Федерации профсоюзов действует оперативный штаб, открыта профсоюзная "горячая линия", ведется информационная и разъяснительная работа, оказывается консультационная и правовая помощь. "Под особый контроль взята работа с членами профсоюзов, попадающими в группу риска — с людьми старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания", — сказал Дмитрий Колесников.

По словам руководителя Федерация профсоюзов Самарской области, на крупнейших предприятиях региона созданы штабы по противодействию COVID-19, применяются постоянные меры для профилактики коронавирусной инфекции, усилен контроль за качеством проведения медицинских осмотров сотрудников. В рамках договора ФПСО с одной из медицинских лабораторий на постоянной основе проводится тестирование на COVID-19 работников, состоящих в ФПСО.

"Всегда в центре внимания профсоюзов — забота о здоровье и жизни людей, ничего важнее этого нет. И сегодня все профсоюзы концентрируют на этом свое внимание", — отметил глава региона.

Важнейшее условие обеспечения сохранности и защиты здоровья трудовых коллективов — вакцинация от COVID-19. Она проводится как в поликлиниках, относящихся к предприятиям, так и с приглашением медицинских работников непосредственно в организации.

Председатель первичной профсоюзной организации ПАО "КуйбышевАзот" Сергей Туманов сообщил, что на базе медсанчасти ПАО "КуйбышевАзот" и ПАО "Тольяттиазот" организованы прививочные пункты. Благодаря этому на предприятиях доля вакцинированных достигла 86%. "Кроме работников предприятий на вакцинацию приходят их родственники, а также ветераны отрасли", — сказал Туманов.

Председатель первичной профсоюзной организации АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" ПАО "Роснефть" Сергей Чуйков проинформировал, что за счет комплекса мероприятий и ответственного подхода сотрудников уровень коллективного иммунитета на предприятии достиг 94%.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на необходимость всесторонней защиты и поддержки медицинских работников. Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения объединяет 126 первичных профсоюзных организаций и представляет интересы 55 тыс. человек (61% от работающих в отрасли). Профсоюзом проводится контроль за режимом труда и отдыха медработников, своевременной выплатой заработной платы, оказание дополнительных мер поддержки.

"Очень важно сейчас сберечь наших врачей. Помочь им пройти этот непростой период, чтобы они продолжали бороться с пандемией, оберегая здоровье и жизни наших земляков. Поэтому мои особые слова благодарности и признательности медикам и профсоюзу работников здравоохранения", — сказал губернатор.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников отметил работу, которая ведется в Самарской области по поддержке сферы медицины и ее работников: "Блестяще работает самарский профсоюз работников здравоохранения. И я специально приехал в Самару для изучения этого опыта. Знаю, что вы, Дмитрий Игоревич, всемерно поддерживает сферу медицины, сотрудников отрасли".

Представители профсоюзного движения отметили важность дальнейшей совместной работы по борьбе с COVID-19. "Мы живем в условиях необходимости дополнительной заботы и ответственности по сохранению здоровья работников, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. Но все вместе мы должны справиться со всем этим с минимальными потерями — кадровыми, производственными, экономическими, социальными", — считает председатель ФПСО Дмитрий Колесников.

"В наше непростое время, когда главной угрозой для нашего общества остается коронавирусная инфекция, как никогда важны солидарность и единение. Только вместе, работая в одной команде, мы сможем победить COVID-19 и вернуться к привычной нам жизни", — подчеркнул Дмитрий Азаров.