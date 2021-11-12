Дмитрий Азаров: "Только работая в одной команде, мы сможем победить COVID-19"

В четверг, 12 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню профсоюзов Самарской области. В нем приняли участие лидеры профсоюзных организаций, представители крупных предприятий, главы муниципальных образований и министерств регионального правительства.
Губернатор, открывая совещание, поздравил всех с отмечающимся сегодня праздником. "Для профсоюзов человек труда — всегда самый главный. А вы — душа и основной двигатель развития профсоюзов. Ваши энергия, опыт и ответственность — залог эффективности профсоюзных организаций. Работать на благо людей — достойная и благородная миссия. Всех вас сердечно благодарю за заботу о человеке, за ваше служение и призвание", — отметил глава региона, обратившись к лидерам профсоюзного движения.
Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО) объединяет 2,5 тысячи первичных профсоюзных организаций, более 500 тысяч работников из различных отраслей. Деятельность организации направлена на отстаивание интересов людей труда, защиту в сфере социально-трудовых отношений, производственных, профессиональных, экономических, социальных прав.
Профсоюзы контролируют соблюдение трудового законодательства, прав членов профсоюзов и всего работающего населения по вопросам, связанным с трудовыми отношениями. В организациях, входящих в состав ФПСО, достигнут 97% уровень заключения коллективных договоров. Это значит, что для работников установлены дополнительные гарантии условий трудовой и социальной защиты, обучения, повышения заработной платы.
"Профсоюзы Самарской области входят в число самых многочисленных и успешных. В своей работе они сохраняют существующие традиции и вносят многого современного. Это отмечается нами. В деятельности самарских профсоюзов мы видим серьезную поддержку губернатора региона", — сказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России Владислав Трубников.
Как отметили лидеры профсоюзного движения, сегодня одна из ключевых задач профсоюзов — работа по предотвращению распространения короновирусной инфекции на предприятиях и в организациях, защита здоровья трудовых коллективов губернии.
Как рассказал Председатель ФПСО Дмитрий Колесников, с марта 2020 года в Федерации профсоюзов действует оперативный штаб, открыта профсоюзная "горячая линия", ведется информационная и разъяснительная работа, оказывается консультационная и правовая помощь. "Под особый контроль взята работа с членами профсоюзов, попадающими в группу риска — с людьми старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания", — сказал Дмитрий Колесников.
По словам руководителя Федерация профсоюзов Самарской области, на крупнейших предприятиях региона созданы штабы по противодействию COVID-19, применяются постоянные меры для профилактики коронавирусной инфекции, усилен контроль за качеством проведения медицинских осмотров сотрудников. В рамках договора ФПСО с одной из медицинских лабораторий на постоянной основе проводится тестирование на COVID-19 работников, состоящих в ФПСО.
"Всегда в центре внимания профсоюзов — забота о здоровье и жизни людей, ничего важнее этого нет. И сегодня все профсоюзы концентрируют на этом свое внимание", — отметил глава региона.
Важнейшее условие обеспечения сохранности и защиты здоровья трудовых коллективов — вакцинация от COVID-19. Она проводится как в поликлиниках, относящихся к предприятиям, так и с приглашением медицинских работников непосредственно в организации.
Председатель первичной профсоюзной организации ПАО "КуйбышевАзот" Сергей Туманов сообщил, что на базе медсанчасти ПАО "КуйбышевАзот" и ПАО "Тольяттиазот" организованы прививочные пункты. Благодаря этому на предприятиях доля вакцинированных достигла 86%. "Кроме работников предприятий на вакцинацию приходят их родственники, а также ветераны отрасли", — сказал Туманов.
Председатель первичной профсоюзной организации АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" ПАО "Роснефть" Сергей Чуйков проинформировал, что за счет комплекса мероприятий и ответственного подхода сотрудников уровень коллективного иммунитета на предприятии достиг 94%.
Дмитрий Азаров обратил особое внимание на необходимость всесторонней защиты и поддержки медицинских работников. Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения объединяет 126 первичных профсоюзных организаций и представляет интересы 55 тыс. человек (61% от работающих в отрасли). Профсоюзом проводится контроль за режимом труда и отдыха медработников, своевременной выплатой заработной платы, оказание дополнительных мер поддержки.
"Очень важно сейчас сберечь наших врачей. Помочь им пройти этот непростой период, чтобы они продолжали бороться с пандемией, оберегая здоровье и жизни наших земляков. Поэтому мои особые слова благодарности и признательности медикам и профсоюзу работников здравоохранения", — сказал губернатор.
Председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников отметил работу, которая ведется в Самарской области по поддержке сферы медицины и ее работников: "Блестяще работает самарский профсоюз работников здравоохранения. И я специально приехал в Самару для изучения этого опыта. Знаю, что вы, Дмитрий Игоревич, всемерно поддерживает сферу медицины, сотрудников отрасли".
Представители профсоюзного движения отметили важность дальнейшей совместной работы по борьбе с COVID-19. "Мы живем в условиях необходимости дополнительной заботы и ответственности по сохранению здоровья работников, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. Но все вместе мы должны справиться со всем этим с минимальными потерями — кадровыми, производственными, экономическими, социальными", — считает председатель ФПСО Дмитрий Колесников.
"В наше непростое время, когда главной угрозой для нашего общества остается коронавирусная инфекция, как никогда важны солидарность и единение. Только вместе, работая в одной команде, мы сможем победить COVID-19 и вернуться к привычной нам жизни", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно