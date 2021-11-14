Житель Самарской области обманывал продавцов на "Авито"

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение 33-летнему неоднократно судимому Б. по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, мужчина нашел на сервисе "Авито" объявление о продаже породистых щенков и договорился о покупке. После этого он предъявил хозяйке животных скриншот поддельного чека о переводе 12 тыс. рублей. Доверившись мошеннику, женщина отдала Б. щенка, но деньги так и не получила. После этого покупатель перестал выходить на связь.
По аналогичный схеме, подделав чек на 17 тыс. руб., мужчина "купил" iPhone 7 plus.
По обоим эпизодам Б. полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?