Житель Самарской области обманывал продавцов на "Авито"

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение 33-летнему неоднократно судимому Б. по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, мужчина нашел на сервисе "Авито" объявление о продаже породистых щенков и договорился о покупке. После этого он предъявил хозяйке животных скриншот поддельного чека о переводе 12 тыс. рублей. Доверившись мошеннику, женщина отдала Б. щенка, но деньги так и не получила. После этого покупатель перестал выходить на связь.

По аналогичный схеме, подделав чек на 17 тыс. руб., мужчина "купил" iPhone 7 plus.

По обоим эпизодам Б. полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти.