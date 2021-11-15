Мошенники украли у программиста из Тольятти 500 тыс. рублей

В Тольятти жертвой мошенников стал 28-летний программист, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

С 14 телефонных номеров мужчине звонил неизвестный и сообщил, что его деньги, хранящиеся в одном из банков, пытаются похитить. Звонивший предложил тольяттинцу перевести все деньги на безопасный счет. В результате, получив доступ в его банковский личный кабинет, мошенник похитил у программиста порядка 500 тыс. рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.