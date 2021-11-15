Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в "Сколково" c 5–8 декабря

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Фонд "Сколково" объявляют о проведении финального этапа Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей. С 5 по 8 декабря 2021 года лучшие вузовские команды из всех регионов соберутся в Инновационном центре "Сколково", чтобы представить свои предпринимательские проекты жюри и потенциальным инвесторам.
В течение трех дней молодые стартаперы пройдут акселерационную программу, которая включает в себя консультации с экспертами для доработки проектов и образовательные мероприятия по тематике технологического предпринимательства. 8 декабря состоятся питч-сессии лучших проектов, где венчурные инвесторы, представители инвестиционных фондов, высокотехнологичных компаний, стартапов и институтов развития оценят работы финалистов.
За призовые места соревнуются представители университетов всех регионов России. В пятерке лидеров на данный момент:
- Две команды МГТУ имени Н. Э. Баумана с проектами — Экосистема СЕТАС и EcoLoving.
- Команда Уфимского государственного нефтяного технического университета — с проектом Стабилизатор тока.
- Команда Московского Политеха — с проектом Hive3D.
- Команда Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники — с проектом Scanfooter.
"Нашей общей задачей является вовлечение талантливой молодежи в инновационную деятельность и реализацию своих бизнес-идей. Именно поэтому партнерами конкурса в этом году стали все ключевые институты развития и Росмолодежь. За две недели мы получили более 1,5 тысяч заявок. Надеемся, что эта цифра будет расти, а лучшие команды смогут запустить собственные проекты уже в декабре при поддержке инвесторов и бизнес-ангелов", — комментирует вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин.
Следить за ходом конкурса можно по ссылке.
Последние комментарии
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ
Вы вовремя. Умер он. С кого теперь деньги брать?