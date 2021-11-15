Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в "Сколково" c 5–8 декабря

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Фонд "Сколково" объявляют о проведении финального этапа Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей. С 5 по 8 декабря 2021 года лучшие вузовские команды из всех регионов соберутся в Инновационном центре "Сколково", чтобы представить свои предпринимательские проекты жюри и потенциальным инвесторам.

В течение трех дней молодые стартаперы пройдут акселерационную программу, которая включает в себя консультации с экспертами для доработки проектов и образовательные мероприятия по тематике технологического предпринимательства. 8 декабря состоятся питч-сессии лучших проектов, где венчурные инвесторы, представители инвестиционных фондов, высокотехнологичных компаний, стартапов и институтов развития оценят работы финалистов.

За призовые места соревнуются представители университетов всех регионов России. В пятерке лидеров на данный момент:

Две команды МГТУ имени Н. Э. Баумана с проектами — Экосистема СЕТАС и EcoLoving. Команда Уфимского государственного нефтяного технического университета — с проектом Стабилизатор тока. Команда Московского Политеха — с проектом Hive3D. Команда Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники — с проектом Scanfooter.

"Нашей общей задачей является вовлечение талантливой молодежи в инновационную деятельность и реализацию своих бизнес-идей. Именно поэтому партнерами конкурса в этом году стали все ключевые институты развития и Росмолодежь. За две недели мы получили более 1,5 тысяч заявок. Надеемся, что эта цифра будет расти, а лучшие команды смогут запустить собственные проекты уже в декабре при поддержке инвесторов и бизнес-ангелов", — комментирует вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин.

Следить за ходом конкурса можно по ссылке.