На ремонт дороги Самара – Бугуруслан выделили полмиллиарда рублей

Региональный минтранс ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Самара – Бугуруслан на участке км 21+000 - км 38+800, расположенную в Волжском районе и Кинеле.

Речь идет о втором этапе работ на четырехполосном участке протяженностью около 18 км. Также подрядчик должен будет выполнить ремонт путепровода на км 30+140, отремонтировать ж/д путепровод на км 31+130, создать транспортную развязку на км 33+260, установить более 200 дорожных знаков и шесть автобусных остановок.

Начальная цена контракта составила 566,38 млн рублей. Отремонтировать полотно нужно в период с 1 апреля 2022 г. по 1 октября 2023 г.