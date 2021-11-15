На ремонт дороги Самара – Бугуруслан выделили полмиллиарда рублей

Региональный минтранс ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Самара – Бугуруслан на участке км 21+000 - км 38+800, расположенную в Волжском районе и Кинеле.
Речь идет о втором этапе работ на четырехполосном участке протяженностью около 18 км. Также подрядчик должен будет выполнить ремонт путепровода на км 30+140, отремонтировать ж/д путепровод на км 31+130, создать транспортную развязку на км 33+260, установить более 200 дорожных знаков и шесть автобусных остановок.
Начальная цена контракта составила 566,38 млн рублей. Отремонтировать полотно нужно в период с 1 апреля 2022 г. по 1 октября 2023 г.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.