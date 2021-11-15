Страховой Дом ВСК перейдет на передовой формат налогового контроля

С 1 января Страховой Дом ВСК перейдет на новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг. Это позволит уйти от традиционных проверок к онлайн-контролю, который будет осуществляться при помощи удаленного доступа к информационным системам компании.

Для взаимодействия с ФНС России ВСК внедрила цифровое решение для управления налоговыми данными, платформу VK Tax Monitoring. При помощи учетной системы налогоплательщика инспектор сможет дистанционно контролировать правильность исчисления налогов.

За счет контроля в режиме реального времени налоговому органу не нужно будет традиционным способом требовать от налогоплательщика документы. Повысится скорость закрытия налогового периода, что позволит избежать дополнительных налогов, пеней и штрафов. Преимуществом для ВСК станет возможность получить мотивированное мнение ФНС о налогообложении какой-либо планируемой и совершенной сделки, исправить ее ошибки и предупредить налоговые риски и спорные ситуации.

Подготовка ВСК к вступлению в налоговый мониторинг началась еще в марте 2021 года. Компании нужно было заблаговременно успеть отработать все сценарии взаимодействия с налоговой платформой. Совместная работа команд ВСК и VK позволила начать тестирование системы уже в ноябре. Полноценный запуск состоится в 2022 году.

"При переводе взаимодействия с ФНС России на режим налогового мониторинга ВСК выстроит с регулятором максимально открытый и конструктивный диалог. Такой режим открывает прямой путь к формированию взаимного доверия между налогоплательщиком и регулятором, а также способствует снижению сроков и трудозатрат на формирование и проверку налоговой отчетности. Это передовой формат взаимодействия, позволяющий минимизировать риски, связанные с налоговым контролем. Переход на налоговый мониторинг для ВСК является сознательным и ответственным решением крупнейшего налогоплательщика, ведущего прозрачный бизнес", — отметил главный бухгалтер Страхового Дома ВСК Анатолий Глазырин.

"Цифровые сервисы позволяют оптимизировать не только основные производственные процессы, но и взаимоотношения бизнеса и государства. Платформа VK Tax Monitoring базируется на многолетнем опыте VK в разработке пользовательских интерфейсов и обеспечивает интеграцию с различными информационными системами, делая взаимодействие юридических лиц с ФНС России проще и прозрачнее. Мы рады, что наша платформа станет одним из элементов, стимулирующих технологическое лидерство ВСК" — прокомментировал Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов VK цифровые технологии.