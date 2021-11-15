Страховой Дом ВСК перейдет на передовой формат налогового контроля

С 1 января Страховой Дом ВСК перейдет на новую форму налогового контроля — налоговый мониторинг. Это позволит уйти от традиционных проверок к онлайн-контролю, который будет осуществляться при помощи удаленного доступа к информационным системам компании.
Для взаимодействия с ФНС России ВСК внедрила цифровое решение для управления налоговыми данными, платформу VK Tax Monitoring. При помощи учетной системы налогоплательщика инспектор сможет дистанционно контролировать правильность исчисления налогов.
За счет контроля в режиме реального времени налоговому органу не нужно будет традиционным способом требовать от налогоплательщика документы. Повысится скорость закрытия налогового периода, что позволит избежать дополнительных налогов, пеней и штрафов. Преимуществом для ВСК станет возможность получить мотивированное мнение ФНС о налогообложении какой-либо планируемой и совершенной сделки, исправить ее ошибки и предупредить налоговые риски и спорные ситуации.
Подготовка ВСК к вступлению в налоговый мониторинг началась еще в марте 2021 года. Компании нужно было заблаговременно успеть отработать все сценарии взаимодействия с налоговой платформой. Совместная работа команд ВСК и VK позволила начать тестирование системы уже в ноябре. Полноценный запуск состоится в 2022 году.
"При переводе взаимодействия с ФНС России на режим налогового мониторинга ВСК выстроит с регулятором максимально открытый и конструктивный диалог. Такой режим открывает прямой путь к формированию взаимного доверия между налогоплательщиком и регулятором, а также способствует снижению сроков и трудозатрат на формирование и проверку налоговой отчетности. Это передовой формат взаимодействия, позволяющий минимизировать риски, связанные с налоговым контролем. Переход на налоговый мониторинг для ВСК является сознательным и ответственным решением крупнейшего налогоплательщика, ведущего прозрачный бизнес", — отметил главный бухгалтер Страхового Дома ВСК Анатолий Глазырин.
"Цифровые сервисы позволяют оптимизировать не только основные производственные процессы, но и взаимоотношения бизнеса и государства. Платформа VK Tax Monitoring базируется на многолетнем опыте VK в разработке пользовательских интерфейсов и обеспечивает интеграцию с различными информационными системами, делая взаимодействие юридических лиц с ФНС России проще и прозрачнее. Мы рады, что наша платформа станет одним из элементов, стимулирующих технологическое лидерство ВСК" — прокомментировал Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов VK цифровые технологии.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.