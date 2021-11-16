Объем мошеннических операций в автостраховании в РФ за пандемийный год вырос вдвое

5% заявлений о страховом возмещении, поступивших в ВСК за 8 месяцев 2021 года, содержали в себе признаки мошенничества. Причем в каждом пятом случае (20% поступивших на проверку заявлений) специалистам центра противодействия мошенничеству ВСК удается подтвердить факт страхового преступления, это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый высокий уровень мошеннических практик в России по-прежнему фиксируется в сегменте автострахования.

Самыми распространенными видами мошенничества в моторном страховании являются инсценировка ДТП и фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия. Кроме того, остается актуальной проблема деятельности недобросовестных автоюристов, которые специализируются на получении завышенных выплат со страховых компаний по суду. Только по Москве и Московской области за 2020 и 2021 год предварительно было выявлено более 1000 групп лиц, предположительно причастных к мошенническим действиям в ходе урегулирования страховых случаев по ОСАГО и каско.

Наибольшая доля убытков с признаками мошенничества стабильно фиксируется в Южном, Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Уровень страхового мошенничества в отдельных регионах зависит от множества факторов, в частности, численности населения, экономической и миграционной ситуации, а также проведения системной работы правоохранительными органами в данном направлении. Например, наличие специализированных отделов в правоохранительных органах, владение методиками выявления и расследования преступной деятельности в области страхования.

Наибольшее количество заявлений в правоохранительные органы со стороны ВСК в 2021 году было подано в следующих регионах:

Москва (451 заявление, возбуждено 28 уголовных дел)

Краснодарский край (219 заявлений, возбуждено 36 уголовных дел)

Дагестан (176 заявление, возбуждено 0 уголовных дел)

Нижегородская область (77 заявлений, возбуждено 28 уголовных дел)

Северная Осетия (66 заявлений, возбуждено 2 уголовных дел)

Новосибирская область (52 заявления, возбуждено 9 уголовных дел)

Ростовская область (48 заявлений, возбуждено 5 уголовных дел)

Ставропольский край (45 заявлений, возбуждено 2 уголовных дела)

Волгоградская область (39 заявлений, возбуждено 8 уголовных дел)

Башкортостан (30 заявлений, возбуждено 3 уголовных дела)

Всего в 2021 году специалисты центра противодействия мошенничеству ВСК направили в правоохранительные органы 1622 заявления по обращениям за компенсацией убытков с признаками мошенничества — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, доля возбужденных уголовных дел снизилась на 10% и составила около 13% от общего числа поданных заявлений. Самый низкий показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 1%. Самая высокая доля возбужденных уголовных дел в Архангельской (100% от общего количества поданных заявлений), Омской (74%), Нижегородской (36%), Челябинской (33%), Волгоградской (21%) областях, а также в Краснодарском крае (16%).

"В 2021 году объем заявленных убытков, переданных на проверку в центр противодействия мошенничеству, вырос на 58%. Однако такая динамика связана, прежде всего, не с ростом случаев мошенничества, а с целенаправленной политикой компании — специалисты службы безопасности ВСК проводят углубленную проверку большинства страховых случаев. При этом мы можем констатировать тот факт, что в сегменте автострахования мошенники значительно "усовершенствовали" свои методики, инсценированные ДТП выглядят все более реалистично, преступники производят видеофиксацию происшествия, используют несовершенства и уязвимости единой методики расчета по ОСАГО. И зачастую участниками мошеннических схем могут стать добросовестные водители, не подозревающие о факте преступления. Поэтому бороться с недобросовестными практиками нужно совместными усилиями страховых компаний и правоохранительных органов", — отметил Олег Ручкин, руководитель центра противодействия мошенничеству.