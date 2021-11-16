Объем мошеннических операций в автостраховании в РФ за пандемийный год вырос вдвое

5% заявлений о страховом возмещении, поступивших в ВСК за 8 месяцев 2021 года, содержали в себе признаки мошенничества. Причем в каждом пятом случае (20% поступивших на проверку заявлений) специалистам центра противодействия мошенничеству ВСК удается подтвердить факт страхового преступления, это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый высокий уровень мошеннических практик в России по-прежнему фиксируется в сегменте автострахования.
Самыми распространенными видами мошенничества в моторном страховании являются инсценировка ДТП и фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия. Кроме того, остается актуальной проблема деятельности недобросовестных автоюристов, которые специализируются на получении завышенных выплат со страховых компаний по суду. Только по Москве и Московской области за 2020 и 2021 год предварительно было выявлено более 1000 групп лиц, предположительно причастных к мошенническим действиям в ходе урегулирования страховых случаев по ОСАГО и каско.
Наибольшая доля убытков с признаками мошенничества стабильно фиксируется в Южном, Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Уровень страхового мошенничества в отдельных регионах зависит от множества факторов, в частности, численности населения, экономической и миграционной ситуации, а также проведения системной работы правоохранительными органами в данном направлении. Например, наличие специализированных отделов в правоохранительных органах, владение методиками выявления и расследования преступной деятельности в области страхования.
Наибольшее количество заявлений в правоохранительные органы со стороны ВСК в 2021 году было подано в следующих регионах:
- Москва (451 заявление, возбуждено 28 уголовных дел)
- Краснодарский край (219 заявлений, возбуждено 36 уголовных дел)
- Дагестан (176 заявление, возбуждено 0 уголовных дел)
- Нижегородская область (77 заявлений, возбуждено 28 уголовных дел)
- Северная Осетия (66 заявлений, возбуждено 2 уголовных дел)
- Новосибирская область (52 заявления, возбуждено 9 уголовных дел)
- Ростовская область (48 заявлений, возбуждено 5 уголовных дел)
- Ставропольский край (45 заявлений, возбуждено 2 уголовных дела)
- Волгоградская область (39 заявлений, возбуждено 8 уголовных дел)
- Башкортостан (30 заявлений, возбуждено 3 уголовных дела)
Всего в 2021 году специалисты центра противодействия мошенничеству ВСК направили в правоохранительные органы 1622 заявления по обращениям за компенсацией убытков с признаками мошенничества — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, доля возбужденных уголовных дел снизилась на 10% и составила около 13% от общего числа поданных заявлений. Самый низкий показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 1%. Самая высокая доля возбужденных уголовных дел в Архангельской (100% от общего количества поданных заявлений), Омской (74%), Нижегородской (36%), Челябинской (33%), Волгоградской (21%) областях, а также в Краснодарском крае (16%).
"В 2021 году объем заявленных убытков, переданных на проверку в центр противодействия мошенничеству, вырос на 58%. Однако такая динамика связана, прежде всего, не с ростом случаев мошенничества, а с целенаправленной политикой компании — специалисты службы безопасности ВСК проводят углубленную проверку большинства страховых случаев. При этом мы можем констатировать тот факт, что в сегменте автострахования мошенники значительно "усовершенствовали" свои методики, инсценированные ДТП выглядят все более реалистично, преступники производят видеофиксацию происшествия, используют несовершенства и уязвимости единой методики расчета по ОСАГО. И зачастую участниками мошеннических схем могут стать добросовестные водители, не подозревающие о факте преступления. Поэтому бороться с недобросовестными практиками нужно совместными усилиями страховых компаний и правоохранительных органов", — отметил Олег Ручкин, руководитель центра противодействия мошенничеству.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.