В Тольятти открылась выставка "ПОВТОР. Территория RECYCLING"

Экспозиция стала доступна для посетителей 12 ноября в Тольяттинском художественном музее, в отделе современного искусства.

На выставке представлено более 300 произведений, созданных группой художников, дизайнеров Тольятти, творческой командой кафедры "Дизайн и искусство" ПВГУС, отделением "Дизайн" КТиХО и проектом дЕбошь.

Все арт-объекты выполнены преимущественно из отходов процесса потребления, отходов рекламного и художественного производства, а также старых сломанных и ненужных вещей. Совершенно бесполезный и бросовый, на первый взгляд, материал в руках дизайнера обрел вторую жизнь.

Вся экспозиция отвечает на вопрос: "Каким будет наш мир, если человек откажется от потребительского отношения к жизни и сделает осознанный выбор в пользу разумного потребления?".

Для посетителей выставки расширились темы и формы общения: с помощью лекций, дискуссий, кинопоказов, мастер-классов и игровых форматов экскурсоводы и представители ГК "Эковоз" расскажут взрослой и детской аудитории о возможностях вторичного потребления в сфере художественного творчества и дизайна.

Выставка продлится до 10 декабря 2021 г.