При тушении пожара в Самарской области обнаружили тело погибшей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 15 ноября, примерно в 21:57, начался пожар на ул. Первомайской, 20/2 в пос. Новопавловка Красноармейского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.