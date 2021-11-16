В Новокуйбышевске 10 человек тушили пожар на ул. Ворошилова

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В понедельник, 15 ноября, около 10:54, начался пожар в доме № 28 на ул. Ворошилова в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.